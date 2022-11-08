Трамп: пропалестинские активисты могут протестовать в США во время ЧМ по футболу

Дональд Трамп рассказал о финансировании мероприятий в рамках ЧМ-2026 в США.

Пропалестинские активисты могут протестовать на территории США во время Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Соответствующее заявление американский президент-республиканец Дональд Трамп сделал во время рабочей встречи с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в Вашингтоне. Иностранный политик объяснил СМИ, что протестные движения и демонстрации важно проводить "разумно".

Я не знаю, что вы имеете в виду, но <…>, я думаю, что людям разрешено протестовать. Вы должны делать это разумно, не обязательно дружелюбной, но разумной. Иначе (министр юстиции и генеральный прокурор США) Пэм Бонди придет за вами, и у вас будут большие проблемы. <…> Она работает хорошо. Дональд Трамп, глава США

Лидер Белого дома поддержал выделение 600 миллионов долларов из федерального бюджета США, выделяемых на укрепление уровня безопасности в городах, в которых будет проходить международный турнир. Глава государства считает, что это дело престижа, поэтому государственные расходы окупятся.

Эти мероприятия, если их правильно провести, приносят огромные деньги и престиж. Я думаю, что это очень привлекательно и престижно для нашей страны и для городов, где они проводятся. Да, это будет потрясающе, но мы не собираемся ослаблять внимание к безопасности, это самое главное. Дональд Трамп, глава США

Трамп назвал очень глупым решение исключить Россию из G8.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX