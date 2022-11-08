Глава США напомнил о том, что "глупое решение" принималось при президенте Бараке Обаме.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о том, что считает исключение России из "Большой восьмерки" (G8) "очень глупым решением" со стороны стран коллективного Запада, однако время для восстановления данного формата уже прошло и Москву не следует приглашать сейчас в G7. Соответствующее заявление иностранный политик сделал во время рабочей встречи с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в Вашингтоне.

Знаю, что Обаме это не нравилось, и они проголосовали об исключении России. Я говорил, если бы они этого не сделали, что, по моему мнению, было очень глупым решением <...>. Если бы была G8 и Россия была в ней, то, я думаю, возможно, у вас бы не было этой глупого и смертоносного конфликта, который идет сейчас. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп указал, что сейчас международное сообщество упустили возможность по работе в формате с российским руководством. Глава США добавил, что речь идет об еще одном "отличном решении" некоторых людей, которые не должны были в реальности принимать какие-либо решения.

Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX