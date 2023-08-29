Трамп призвал к переговорам с Россией об отказе от ядерного оружия

Глава США рассказал о готовности обсуждать вопрос также с Китаем.

В американской администрации выступают за то, чтобы избавиться от ядерного оружия, "потому что его мощь безумна". Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политик напомнил СМИ, что обсуждал вопрос денуклеаризации с Москвой и Пекином во время первого президентского срока в Вашингтоне. Он добавил, что все еще хочет начать переговоры с российской стороной по данной проблеме. По словам Трампа, китайский председатель Си Цзиньпин также был бы рад продвинуться вперед в вопросе, но произошли "плохие вещи". Речь идет о том, что республиканец проиграл на президентских выборах в 2020 году оппоненту-демократу Джо Байдену.

Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия. Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше, у Китая в течение четырех-пяти лет будет столько же. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь ядерного оружия безумна. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что американский лидер неоднократно выступал за сокращение ядерных арсеналов. В конце января 2025 года он заявил, что денуклеаризация России, США и Китая "вполне возможна" и это предложение будет поддержано остальным миром. Он отмечал, что Китай быстро наращивает собственные ядерные возможности и может в будущем догнать или даже превзойти Вашингтон по этому показателю.

Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News