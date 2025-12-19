Трамп признался, что Билл Клинтон "его реально чувствует"

Дональд Трамп рассказал о своей поддержке экс-президента даже после скандала, связанного с Джеффри Эпштейном.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что по-прежнему симпатизирует бывшему политическому лидеру страны Биллу Клинтону. Глава Белого дома прокомментировал в интервью местному телеканалу NBC информацию о том, что его тревожит сам факт преследования оппонента в связи с инцидентами, связанными с уголовным делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Глава США заметил, что всегда хорошо относился к Биллу Клинтону и хорошо его понимал. Однако, высокопоставленный гость шоу уточнил, что лично не имел никаких дел с Эпштейном, в отличие от своего коллеги из вашингтонской администрации, а также его супруги Хилари.

Я до сих пор хорошо отношусь к Биллу Клинтону… Мне нравилось его отношение ко мне. Казалось, он меня реально чувствует. Он меня понял. Дональд Трамп, глава США

Напомни, что председатель комитета палаты представителей США по надзору Джеймс Комер сообщил, что чета Клинтонов согласились дать показания в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Хиллари выступит перед комитетом 26 февраля, а Билл - 27 февраля.

Фото и видео: YouTube / NBC News