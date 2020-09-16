Дональд Трамп представил быстродействующий тест, выявляющий коронавирус. Об этом американский президент сообщил в рамках мероприятия в штате Пенсильвания, организованного телеканалом ABC. В эфире политик показал новый тест, который позволяет определить наличие или отсутствие COVID-19 у человека за 15 минут. Разработка придумана компанией Abbott.
Я хочу представить вам нечто особенное. У меня с собой новый тест, который был выпущен буквально сегодня...Он очень сложный, хотя на первый взгляд и не скажешь - это небольшой кусочек тонкого картона
Дональд Трамп, президент США
Политик рассказал, что тест показывает очень точный результат. По словам политика, тест прост в использовании. Однако он порекомендовал гражданам США ходить к врачам, чтобы провериться.
Напомним, что в конце августа Минздрав США заключил государственный контракт с фирмой Abbott контракт на сумму 760 млн долларов. Компания должна была создать быстрые тесты (15 млн образцов) на выявление антител к коронавирусу. Для проведения такого анализа не должно было быть использовано специальное оборудование. В первую очередь новыми тестами оснастят школы.
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Видео: YT / ABC News
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