Тест за 15 минут определит в человеке наличие COVID-19.

Дональд Трамп представил быстродействующий тест, выявляющий коронавирус. Об этом американский президент сообщил в рамках мероприятия в штате Пенсильвания, организованного телеканалом ABC. В эфире политик показал новый тест, который позволяет определить наличие или отсутствие COVID-19 у человека за 15 минут. Разработка придумана компанией Abbott.

Я хочу представить вам нечто особенное. У меня с собой новый тест, который был выпущен буквально сегодня...Он очень сложный, хотя на первый взгляд и не скажешь - это небольшой кусочек тонкого картона Дональд Трамп, президент США

Политик рассказал, что тест показывает очень точный результат. По словам политика, тест прост в использовании. Однако он порекомендовал гражданам США ходить к врачам, чтобы провериться.

Напомним, что в конце августа Минздрав США заключил государственный контракт с фирмой Abbott контракт на сумму 760 млн долларов. Компания должна была создать быстрые тесты (15 млн образцов) на выявление антител к коронавирусу. Для проведения такого анализа не должно было быть использовано специальное оборудование. В первую очередь новыми тестами оснастят школы.

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Видео: YT / ABC News