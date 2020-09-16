Трамп: США строят на Ближнем Востоке мир, не заливая кровью песок

Глава Белого дома рассказал о том, что ему удалось сохранить мир с главой Северной Кореи.

Дональд Трамп заявил, что США строят на Ближнем Востоке мир, не заливая кровью песок. Об этом американский президент рассказал избирателям на мероприятии, организованном телеканалом ABC в штате Пенсильвания. Спикер отметил, что Вашингтон не теряет военнослужащих.

Вместо того, чтобы рассуждать о войне, посмотрите, чего мы достигли сегодня. Мы фактически строим мир, не заливая кровью песок. Мы добиваемся мира на Ближнем Востоке, и добиваемся этого, не теряя своих молодых солдат Дональд Трамп, президент США

Политик напомнил, что при его администрации начали выводиться силы из Ирака и Афганистана. При этом многие обвиняют Трампа в том, что он стремится к войне. Он ответил на это, что по-прежнему уживается с лидером Северной Кореи. По мнению Трампа, если бы США сейчас управляли Барак Обама или Хилари Клинтон, то страна бы вступила в ядерную войну с КНДР.

В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США.

Видео: YT / ABC News