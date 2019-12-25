Нападение может быть запланировано в качестве мести за убийство Касема Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответом в случае нападения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Американский лидер пообещал Ирану ответить в тысячу раз масштабнее на любое нападение, которое может быть запланировано в качестве мести за убийство Касема Сулеймани, генерала Корпуса стражей исламской революции.

Согласно сообщениям СМИ, Иран может готовить убийство или другое нападение на США. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп рассказал об оружии США, "которого нет у России".