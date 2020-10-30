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Трамп предрек США теракты в случае победы Байдена

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Президент США выразил соболезнования из-за теракта в Ницце.

Дональд Трамп предрек США теракты в случае победы Джо Байдена. Об этом американский президент сообщил во время выступления перед избирателями в штате Флорида. Политик заметил, что американские города захватят террористы, где его не переизберут на второй срок.

Джо Байден хочет отменить ограничения на въезд, он пригласит беженцев из самых опасных районов в мире. Он откроет двери для радикальных террористов-исламистов. Вы видели, что произошло три дня назад —обезглавливание во Франции. И сегодня это произошло снова

Дональд Трамп, президент США

Политик считает, что при плане Джо Байдена "ужасающие нападения, как во Франции" распространяются на США. В рамках собственной речи Трамп также выразил соболезнования президенту Эмманюэлю Макрону из-за трагедии в Ницце.

Прокурор Франции подтвердил личность напавшего на церковь в Ницце.

Видео: YT / CNBC Television

Теги: джо байден, дональд трамп, теракты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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