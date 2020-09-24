Трамп пожелал удачи принцу Гарри, который записал агитационный ролик о выборах

В видео приняла участие супруга принца Меган Маркл.

Дональд Трамп пожелал удачи принцу Гарри, который с женой записал агитационный ролик о президентских выборах. Ранее принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл поддержали демократического кандидата Джо Байдена. На пресс-конференции в Белом доме журналисты попросил прокомментировать заявление пары, в которой не называлось имя оппонента Трампа.

Я не являюсь фанатом Маркл, и она, возможно, это знает. Я желаю удачи Гарри, она ему понадобится Дональд Трамп, президент США

Напомним, что на опубликованном звездной парой видео Меган Маркл заявила, что предстоящие выборы в США будут "самыми важными в жизни". Принц Гарри добавил, что для граждан страны важно отвергнуть ненависть, дезинформацию и негатив в Интернете "по мере приближения ноября".

Китай выразил протест в связи с заявлениями Трампа в ГА ООН.

Видео: The White House