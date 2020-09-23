Китай выразил протест в связи с заявлениями Трампа в ГА ООН

Американский лидер вновь обвинил Пекин и ВОЗ в дезинформации по ситуации с коронавирусом.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Китай выразил протест на обвинения Трампа в дезинформации по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает МИД республики.

Речь идёт о выступлении Трампа в ГА ООН. Президент США заявил, что Пекин и ВОЗ распространяли дезинформацию по ситуации с коронавирусом. В Китае же отметили, что американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов.

Китайская сторона выражает решительный протест МИД республики

Напомним, что между США и Китаем продолжается торговое противостояние. Кроме того, между странами сохраняются разногласия по проблеме Гонконга и причинам пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп высмеял пластические операции Байдена.

Видео: YouTube / 美国之音中文网