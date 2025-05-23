Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7

Кэролайн Ливитт раскрыла сведения об иностранное поездке главы США.

Американский президент-республканец Дональд Трамп отправится на саммит "Большой семерки" (G7), который состоится в июне 2025 года на территории курортного района Кананаскис в провинции Альберта Канады. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 22 мая в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница подчеркнула, что администрация страны позже распространит дополнительную информацию о деталях рабочей поездке лидера США в соседнее государство.

Президент Трамп отправится на саммит лидеров стран Группы семи в Канаду, который пройдет с 15 по 17 июня. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: Белый дом