Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассматривает вопрос введения антироссийского пакета вторичных санкций. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 19 мая в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос местных СМИ о том как обстоят дела у администрации с пакетом вторичных санкций, о которых ранее упоминал глава государства. Дополнительно корреспонденты просили спикера оценить недавнюю встречу вице-президента Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Риме. В Белом доме заметили, что речь идет о хорошем и продуктивном мероприятии.
Он устал и расстроен действиями обеих сторон конфликта. Президент и его команда приложили огромные усилия для урегулирования этого очень сложного конфликта, который, опять же, начался из-за слабости предыдущей администрации.
Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома
Кэролайн Ливитт. добавила прессе, что на данный момент все остается на рассмотрении. Чиновники не будут опережать президента США в принятии каких-либо обязательств или решений по вопросу мирного урегулированию украинского кризиса, однако Дональд Трамп ранее ясно дал понять, что его целью является прекращение огня и далее - прекращение конфликта между сторонами.
Белый дом: Трамп не отказывается от идеи присоединения Гренландии к США.
Фото и видео: YouTube / The White House
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