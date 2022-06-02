Кэролайн Ливитт прокомментировал процесс переговоров между Москвой и Киевом.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассматривает вопрос введения антироссийского пакета вторичных санкций. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 19 мая в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос местных СМИ о том как обстоят дела у администрации с пакетом вторичных санкций, о которых ранее упоминал глава государства. Дополнительно корреспонденты просили спикера оценить недавнюю встречу вице-президента Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Риме. В Белом доме заметили, что речь идет о хорошем и продуктивном мероприятии.

Он устал и расстроен действиями обеих сторон конфликта. Президент и его команда приложили огромные усилия для урегулирования этого очень сложного конфликта, который, опять же, начался из-за слабости предыдущей администрации. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Кэролайн Ливитт. добавила прессе, что на данный момент все остается на рассмотрении. Чиновники не будут опережать президента США в принятии каких-либо обязательств или решений по вопросу мирного урегулированию украинского кризиса, однако Дональд Трамп ранее ясно дал понять, что его целью является прекращение огня и далее - прекращение конфликта между сторонами.

Белый дом: Трамп не отказывается от идеи присоединения Гренландии к США.

Фото и видео: YouTube / The White House