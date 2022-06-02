Белый дом: Трамп не отказывается от идеи присоединения Гренландии к США

Кэролайн Ливитт заметила, что регион важен для национальной безопасности.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп продолжает придерживаться идеи необходимости присоединения Гренландии к США любым способом. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница

Президент по-прежнему сохраняет мнение о стратегических целях Гренландии в Арктике. И он сохраняет приверженность идее получения Гренландии любыми средствами, которыми мы можем, для продвижения своих интересов национальной безопасности в регионе. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте этого года. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом опрос, проведенный в январе, показал, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Глава вашингтонской администрации не исключил применение военной силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал в конце марта, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.

Белый дом призвал Европу делать больше для урегулирования на Украине.

Фото и видео: YouTube / The White House