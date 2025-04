Кэролайн Ливитт сообщила об итогах встречи союзников в Лондоне по поводу ситуации на Украине.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе огласила позицию, согласно которой европейскому региону нужно делать больше для того, чтобы можно было добиться мирного урегулирования кризисной ситуации на Украине.Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница напомнила о том, что глава государства ранее настаивал на том, что ЕС должен предпринимать шаги, нацеленные на то, чтобы положить конец конфликту.

Европе необходимо делать больше... будь то применительно к ее расходам на НАТО, ее собственным оборонным расходам.Он ясно им это давал понять как в частном порядке, так и публично, когда многие европейские лидеры посещали Белый дом. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Ранее в национальном правительстве Великобритании сообщили общественности о том, что мирные переговоры по урегулированию регионального конфликта на Украине на уровне глав внешнеполитических ведомств, которые должны были состояться в Лондоне 23 апреля, отложены. Рабочая встреча состоялась на более низком уровне. Белый дом представлял на них специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог. По данным местной газеты The Daily Telegraph, в Соединенном Королевстве США должны были представить план урегулирования из семи пунктов, включая признание страной российского суверенитета над полуостровом Крым. Однако Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность, после чего, как указала газета The New York Times, государственный секретарь США Марко Рубио принял решение не ехать в Великобританию.

Белый дом назвал неприемлемыми попытки Зеленского вести мегафонную дипломатию.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX