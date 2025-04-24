Кэролайн Ливитт прокомментировала слова украинского политика для издания The Wall Street Journal.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе раздосадована тем, что лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается вести мирные переговоры методами мегафонной дипломатии. Вашингтон считает это неприемлемым. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница оценила слова, опубликованные на первой полосе газеты The Wall Street Journal украинского политика том, что его страна никогда не признает Крым российским полуостровом.

К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации, и это неприемлемо для президента. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Кэролайн Ливитт также указала, что никто не просил Украину признать Крым российской территорией. По ее словам, Дональд Трамп лишь просит людей сесть за стол переговоров, осознав, что этот вооруженный конфликт длится слишком долго. В Белом доме считают, что для того, чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны "будут вынуждены разойтись немного недовольными".

Белый дом: Зеленский движется не к миру, а в противоположном направлении.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX