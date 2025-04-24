Кэролайн Ливитт раскритиковала позицию Украины по переговорам с Россией.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе считает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский движется не к миру на украинской территории, а прямо в противоположном направлении. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница заметила, что глава государства добивается того, чтобы кровопролитие на украинской земле прекратилось.

Президент разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет сделать то, что было бы правильным для международного сообщества. Он хочет видеть мир. Однако нужно, чтобы обе стороны конфликта были готовы к этому. Но, к сожалению, президент Зеленский, как представляется, движется в неверном направлении. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Кэролайн Ливитт добавила, что команда Белого дома по вопросам национальной безопасности, а также советники президента США потратили много времени, энергии и усилий для того чтобы попытаться положить конец кризисной ситуации на Украине. Чиновница указала, что на текущий момент американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на поддержку киевского режима, но сейчас нужно сказать Украине "хватит".

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Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX