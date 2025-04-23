США подтвердили визит Уиткоффа в РФ на этой неделе

Кэролайн Ливитт рассказала о том, что Вашингтон продолжит посреднические контакты с Москвой.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе подтвердила рабочий визит специального посланника Стивена Уиткоффа в Россию на текущей неделе. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отказалась сообщать публично о том, возможен ли визит в Москву позже на этой неделе государственного секретаря Марко Рубио вместе со спецпосланником. Спикер перенаправила с вопросам о графике поездок руководителя внешнеполитического ведомства к пресс-службе Госдепа.

Спецпосланник Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию, чтобы продолжить разговор с Владимиром Путиным. Я только что была в Овальном кабинете с президентом и Стивеном Уиткоффом. Они хотели, чтобы все знали, что переговорный процесс продолжается. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Дональд Трамп подтвердил 18 апреля сведения о том, что выход США из переговоров по Украине возможен. Тем не менее, по словам иностранного политика, он не хотел бы этого допускать. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания американской стороны. В социальных сетях бывший президент России заметил, что Европе стоит взять пример с Белого дома и приготовиться выйти из регионального конфликта на Украине, тогда Москва "быстрее со всем разберется".

Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра обороны.

Фото и видео: YouTube / Defense Now