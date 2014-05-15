Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра обороны

Кэролайн Ливитт

Официальный представитель Белого дома в социальных сетчх Кэролайн Ливитт назвала ложью статью радиостанции NPR о том, что администрация в Вашингтоне якобы начала поиск нового кандидата на пост министра обороны вместо скандального Пита Хегсета.

Эта статья NPR является полнейшим фейком, она основана на одном анонимном источнике, который, очевидно, не имеет представления, о чем говорит. Как сегодня утром сказал президент, он твердо поддерживает министра обороны. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Ранее радиостанция NPR со ссылкой неназванное официальное лицо уведомила слушателей о том, что администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе начала поиски кандидатуры на пост главы Пентагона. Как утверждалось в материале, тот же собеседник подтвердил данные о тои, что министр обороны США Пит Хегсет в прошлом месяце поделился с женой и братом в чате Signal при помощи своего личного телефона подробностями о наносимых ударах по Йемену за несколько минут после того, как его об этом проинформировал высокопоставленный американский военный чиновник.

Напомним, что 20 апреля иностранная газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила читателям о том, что 15 марта Пит Хегсет выложил в чат со своей женой Дженнифер, которая не является сотрудницей министерства по обороны, братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе, которые работают в Пентагоне, рабочий график полетов истребителей F/A-18 Hornet. Эти боевые самолеты наносили удары по позициям йеменских хуситов. В издании добавили, что в отличие от чата должностных лиц американской администрации в мессенджере Signal, который стал предметом скандала ранее, второй чат был создан личной шефом Пентагона. Он включал в свой состав около десятка человек из его ближайшего окружения. Позже помощник министра по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг эти сведения.

США уже получили более 15 проектов торговых соглашений и изучают их.

Фото: YouTube / Defense Now