США уже получили более 15 проектов торговых соглашений и изучают их

Кэролайн Ливитт считает, что Китай также, как и все остальные, хочет "получить американских потребителей".

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе получила от разных стран более 15 проектов торговых соглашений. В настоящее время местные эксперты активно изучают их. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница заметила, что не планирует опережать слова своих коллег, однако, СМи уже слушали от многочисленных сотрудников о проведенных переговорах с некоторыми государствами. В Белом доме полагают, что смогут очень скоро уведомить общественность о заключенных сделках.

На стол легло более 15 сделок, изложенных на бумаге, предложений, которые активно рассматриваются. И, как мы постоянно говорим, более 75 стран уже связались с нами. Так что предстоит еще много работы. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В случае в Китаем, по словам Кэролайн Ливитт, мяч находится на стороне Пекина, так как сделка в большей степени с США нужна ему, чем Вашингтону. Чиновница пояснила СМИ, что для Белого дома нет никакой разницы между КНР или любой другой страной за исключением того, что они намного больше по территории. Пресс-секретарь пояснила, что власти Китая стремятся получить тоже, что желают и другие государства. Речь идет о доступе к американским потребителям.

Белый дом назвал продуктивными переговоры с РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now