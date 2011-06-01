Кэролайн Ливитт оценила итоги поездки Стивена Уиткоффа в Петербург.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе назвали продуктивными двусторонние переговоры с российской стороной. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница уверена, что Москва хочет завершения регионального конфликта на Украине. Таким образом сотрудница прокомментировала результаты рабочего визита специального посланника из США Стивена Уиткоффа, состоявшегося в Петербурге 11 апреля. Там американец переговорил с президентом Владимиром Путиным.

Я не хочу предвосхищать результаты этих переговоров. Я могу сказать, что это был продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить... и президент также верит в это. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Белому дому нечего сообщить о якобы возможном визите Трампа на Украину.

Фото и видео: YouTube / Defense Now