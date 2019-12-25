Американский президент несколько раз не сог попасть клюшкой по мячу.

Дональд Трамп "поругался" с лункой для гольфа. Ролик опубликовали журналисты издания TMZ. В СМИ уточнили, что американский президент разозлился на лунку после того, как ему несколько раз не удалось попасть клюшкой по ней. Инцидент произошел в День Благодарения 26 ноября на территории гольф-клуба в Виргинии.

Несколько раз политик делает замах, но каждый раз промахивается клюшкой мимо лунки. В итоге он все-таки попадает по мячу, который улетает в озеро. После этого Трамп произносит: "Вот черт". Спустя несколько секунд он добавил, что ненавидит эту лунку.

Журналисты предположили, что Дональд Трамп имеет "долгую негативную историю" с данной лункой, как как гольф-клуб принадлежит ему.

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Фото: Pixabay.com