Трамп назвал условие, из-за которого покинет Белый дом

Президент США выступил на брифинге перед журналистами.

Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Джо Байдена. На брифинге в Белом доме политик отметил, что покинет администрацию, если выборщики от штатов проголосуют за Джо Байдена.

Это очень трудная вещь уступать, потому что мы знаем, что было массовое мошенничество. Время на нашей стороне, все на нашей стороне, факты....Это не должно было происходить в нашей стране. У нас есть машины для обработки голосов, но никто не знает, как они считают Дональд Трамп, президент США

По словам главы государства, если главой Белого дома станет Байден, то выборщики совершат большую ошибку. Трамп напомнил, что проведенные выборы президента он считает мошенническими, но добавил, что "много вещей может произойти до 20 января".

Помпео назвал возвращение американцев из КНДР самым ярким событием.

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