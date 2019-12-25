Чиновник рассказал о запоминающемся моменте в своей работе в Госдепе.

Майк Помпео назвал возвращение американцев из КНДР самым ярким событием на посту государственного секретаря. Чиновник дал интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 26 ноября. По мнению спикера, самым запоминающимся моментом в его работе на посту в Госдепартаменте стало возвращение трех граждан США, которые находились в заключении в Северной Корее. Это произошло в 2018 году.

У меня пока не было времени поразмышлять об этом. Думаю, если бы мне нужно было дать ответ быстро, то возвращение из Пхеньяна с тремя американцами, поездка с ними домой из Азии, воссоединение их с семьями - это было нечто Майк Помпео, госсекретарь США

По словам чиновника, его согражданам угрожала опасность, но он получил возможность спасти всех троих из КНДР. Также Помпео отметил, что еще не решил, чем займется после ухода из администрации президента.

Напомним, что Помпео рассказал о трех американцах, которых осудили за шпионаж. В мае 2018 года они вернулись на родину. Самолет с ними прибыл на авиабазу ВВС США Эндрюс, расположенную в штате Мэриленд. На базе сограждан встречали Дональд Трамп с супругой, а также вице-президент Майкл Пенс.

Помпео ответил на вопрос о передаче власти администрации Байдена.

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