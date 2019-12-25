Помпео ответил на вопрос о передаче власти администрации Байдена

Госсекретарь США заявил, что передача власти новой администрации США пройдет по закону.

Майк Помпео ответил на вопрос о передаче власти администрации Джо Байдена. Госсекретарь администрации Дональда Трампа прокомментировал ситуацию журналистам телеканала Fox News. По словам чиновника, он будет действовать согласно американскому законодательству в отношении передачи власти штабу кандидата от демократической партии.

Мы будем делать все, чего требует закон Майк Помпео, госсекретарь США

Напомним, что ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти. Речь идет о консультациях действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом глава Белого дома отказался признавать собственное поражение на президентских выборах. Он оспаривает результаты голосования в судах штатов. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2021 года.

СМИ назвало кандидата Байдена на пост госсекретаря США.

Фото: Fox News