  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Помпео заявил, что посетит Голанские высоты
Сегодня, 11:50
118
lesjasap

Помпео заявил, что посетит Голанские высоты

0 0

Госсекретарь США посещает с рабочим визитом Израиль.

Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что посетит Голанские высоты. Об этом американский чиновник рассказал в ходе совместного выступления в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Спикер напомнил, что Вашингтон признал суверенитет Израиля над данной территорией в период президентства Дональда Трампа.

Сегодня у меня будет шанс посетить Голанские высоты. Решение о их признании частью Израиля, которое принял президент Трамп, было исторически важным, но при этом является просто признанием реальности

Майк Помпео, госсекретарь США

Выступление чиновников транслировала правительственная пресс-служба Израиля.

В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов.

Теги: голанские высоты, израиль, майк помпео
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии