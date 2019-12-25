Госсекретарь США посещает с рабочим визитом Израиль.

Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что посетит Голанские высоты. Об этом американский чиновник рассказал в ходе совместного выступления в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Спикер напомнил, что Вашингтон признал суверенитет Израиля над данной территорией в период президентства Дональда Трампа.

Сегодня у меня будет шанс посетить Голанские высоты. Решение о их признании частью Израиля, которое принял президент Трамп, было исторически важным, но при этом является просто признанием реальности Майк Помпео, госсекретарь США

Выступление чиновников транслировала правительственная пресс-служба Израиля.

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