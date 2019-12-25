В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на заявление конгрессменов. По данным СМИ, республиканцы из судебного комитета и комитета по надзору и реформированию призвали глав Джеррольда Надлера и Кэролин Малони начать расследование предполагаемых ошибок.
Мы призываем вас немедленно организовать слушания для проверки честности выборов 2020 года на фоне тревожных сообщений о нарушениях и махинациях
заявление членов палаты представителей
Республиканцы призвали демократов к сотрудничеству, чтобы провести слушания по данному делу как можно быстрее.
В США предложили не допустить восстановления G8.
Фото: Pixabay.com
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