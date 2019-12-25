Конгрессмены хотят инициировать расследование возможных ошибок во время подсчета голосов избирателей.

В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на заявление конгрессменов. По данным СМИ, республиканцы из судебного комитета и комитета по надзору и реформированию призвали глав Джеррольда Надлера и Кэролин Малони начать расследование предполагаемых ошибок.

Мы призываем вас немедленно организовать слушания для проверки честности выборов 2020 года на фоне тревожных сообщений о нарушениях и махинациях заявление членов палаты представителей

Республиканцы призвали демократов к сотрудничеству, чтобы провести слушания по данному делу как можно быстрее.

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