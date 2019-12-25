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Трамп назвал США страной третьего мира
Сегодня, 7:46
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lesjasap

Трамп назвал США страной третьего мира

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По мнению политика, США стали таковыми из-за избирательной системы.

Дональд Трамп назвал США страной третьего мира. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне. По мнению политика, Америка является такой из-за избирательной системы. Он прокомментировал американскую инфраструктуру голосования.

Мы как страна третьего мира….Будет очень сложно признать поражение

Дональд Трамп, президент США

Республиканец продолжает настаивать на том, что президентские выборы были сфальсифицированы, а голоса тех американцев, которые голосовали за него, не учтены. Ранее Трамп пообещал, что покинет Белый дом, если выборщики от штатов проголосуют за кандидатуру Джо Байдена.

Байден первым в истории США получил 80 миллионов голосов на выборах президента.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: белый дом, дональд трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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