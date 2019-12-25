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Байден первым в истории США получил 80 миллионов голосов на выборах президента
Сегодня, 14:16
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matveyvn

Байден первым в истории США получил 80 миллионов голосов на выборах президента

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Для избрания президентом требуется минимум 270 голосов выборщиков.

Избранный президент США Джо Байден первым в истории страна получил 80 миллионов голосов на выборах главы государства. О результатах подробного подсчёта голосов сообщают телеканалы NBC, CNN и Fox News.

NBC сообщает, что за демократа Байдена проголосовали 80 миллионов 20 тысяч американцев. За республиканца Дональда Трампа - 73 миллиона 886 тысяч голосов. Таким образом, Байден может рассчитывать на 306 голосов выборщиков, Трамп — на 232.

Отметим, что для избрания президентом требуется минимум 270 голосов выборщиков.

Предыдущий рекорд принадлежал Бараку Обаме. На выборах президента 2008 года за него проголосовало 69,4 миллионов граждан США.

Ранее Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, выборы президента сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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