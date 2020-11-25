Демократ дал интервью о своих планах телеканалу NBC.

Джо Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства. Об этом кандидат от демократической партии, ранее объявивший себя победителем президентских выборов в США, заявил в интервью местному телеканалу NBC. По словам политика, особое внимание во время его руководства будет уделено миграционной реформе и борьбе с распространением коронавируса.

Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек Джо Байден, американский политик

По мнению Байдена, стоит отменить некоторые указы, которые были даны действующим президентом Дональдом Трампом. По словам демократа, эти документы нанесли ущерб климату и здоровью людей. Политик заметил, что не намерен инициировать расследование в отношении оппонента на выборах. Он сосредоточит свое внимание на возвращению американскому обществу уверенности в себе.

Байден назвал условие встречи с Трампом.

Видео: NBC News