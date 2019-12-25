Байден назвал условие встречи с Трампом

Демократ готов встретиться с республиканцем.

Джо Байден назвал условие встречи с Дональдом Трампом. Об этом рассказали журналисты пула демократа. Ранее политик объявил о своей победе на президентских выборах в США. Он добавил, что намерен встретиться с действующим главой Белого дома, если тот попросит об этом.

Конечно, я встречусь, если он попросит Джо Байден, американский политик

Напомним, что президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Окончательные итоги не оглашены официально. Местные СМИ заявили, что кандидат от демократической партии Байден набрало достаточное количество голосов выборщиков от штатов для того, чтобы стать новым главой государства. Многие мировые лидеры уже поздравили политика с избранием на пост. За последние сутки три американских штата, считающимися ключевыми, подтвердили победу Джо Байдена. Речь идет о Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Мичигане (16 голосов выборщиков) и Неваде (6 голосов выборщиков).

Байден назначит Блинкена на пост госсекретаря.

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