Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии

Информацию подтвердил вице-губернатор штата.

Пересчет голосов подтвердил победу Джо Байдена в американском штате Джорджия.Об этом сообщил вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер. Чиновник подтвердил, что победу согласно голосованию местных избирателей одержал кандидат от демократической партии. Вторичной обработке бюллетеней подверглись более 5 тысяч бланков со 159 округов штата. Голоса за Трампа отдали 2 462 857 жителей, за Байдена — 2 475 141.

Напомним, что ранее Джо Байден говорил о том, что планирует подать иск к администрации действующего президента США Дональда Трампа. Демократ возмущен тем, что Белый дом отказывается признавать его победу на проведенных выборах. Политик добавил, что вариант с подачей судебного иска не исключается. Такая мера может коснуться и Управление общих служб, которое должно дать "зеленый свет" на официальную передачу власти.

В Джорджии обнаружили более 2,6 тысячи неучтенных голосов на выборах президента США.

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