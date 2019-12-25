В Джорджии обнаружили более 2,6 тысячи неучтенных голосов на выборах президента США

Они помогут действующему президенту Дональду Трампу сократить отставание от Байдена.

В одном из округов Джорджии обнаружили более 2,6 тысяч неучтенных голосов на выборах президента США. Об этом сообщает местная газета Atlanta Journal-Constitution.

Предположительно данный сбой случился из-за того, что сканер бюллетеней вышел из строя. При этом сотрудник избирательной комиссии Джорджии Гэбриел Стерлинг отмечает, что технических проблем на участке не возникало и требует отставки главы комиссии округа.

Местная газета считает, что найденные бюллетени помогут действующему президенту Дональду Трампу сократить отставание от кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Ранее Байден призвал Трампа к гладкой передаче власти.

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