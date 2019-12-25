Байден назначит Блинкена на пост госсекретаря

Алехандро Майоракс возглавит Министерство внутренней безопасности.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден назначит Тони Блинкена на пост госсекретаря. Об этом рассказал представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс на своей странице Twitter.

Также стало известно, что Алехандро Майоракс возглавит Министерство внутренней безопасности, посол Линда Томас-Гринфилд займёт пост постпреда США при ООН, бывший государственный секретарь Джон Керри займётся вопросами климата, а Джейк Салливан придёт на пост советника по национальной безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что Байден намерен выдвинуть Блинкена кандидатом в госсекретари США.

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