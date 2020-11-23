СМИ: Байден намерен выдвинуть Блинкена кандидатом в госсекретари США

Байден объявит о грядущих назначениях в течение недели.

Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Джо Байден намерен выдвинуть Энтони Блинкена кандидатом в госсекретари, а Джейка Салливэна - на пост помощника президента по национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

По их словам, Байден объявит о грядущих назначениях в течение недели. Руководитель аппарата сотрудников Белого Дома Рон Клайн отметил, что Байден заявит о новых назначениях 24 ноября.

Ранее глава Джорджии заявил о "значительных ошибках" при голосовании в штате.

Видео: YouTube / Sky News Australia