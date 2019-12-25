Брайан Кемп сертифицировал голосование в штате.

Глава Джорджии заявил о "значительных ошибках" при голосовании в штате. Об этом губернатор американского штата Джорджии Брайан Кемп рассказал на пресс-конференции. Речь чиновника транслировали местные телеканалы. Кемп подвел итоги голосования за нового президента по своему штату.

Госсекретарь штата провел полный аудит, который раскрыл значительные ошибки, сделанные несколькими округами. Я формально заверяю сертификацию…закон требует от нас заверить сертификацию, которую произвел ранее госсекретарь штата. Я обязан по закону сделать это Брайан Кемп, губернатор Джорджии

Напомним, что ранее государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет подтвердил победу в штате демократа Джо Байдена. Кандидат от демократической партии опередил республиканца с отрывом в 13 тысяч голосов. Таким образом, Джо Байден получит от штата 16 голосов выборщиков.

Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии.

Фото: Pixabay.com