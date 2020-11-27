Первые поставки препарата в страну намечены уже на следующую неделю.

Дональд Трамп рассказал, когда в США поставят вакцину от COVID-19. Политик уточнил, что первые поставки препарата вероятно начнутся уже на следующей неделе. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе видеоконференции с американским военным контингентом, находящимся за границей. Данное мероприятие приурочено ко Дню Благодарения, который отмечается в США 26 ноября.

По словам спикера, первыми вакцину получат те граждане, которые находятся на передней линии борьбы с распространением коронавируса: медицинские сотрудники. Также первыми в очереди за препаратом окажутся пенсионеры. Неизвестно, поставки какого именно препарата станут для СШа первыми. Ранее глава Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд упоминал о том, что в Америке вакцина станет доступной "к концу второй недели декабря".

На прошлой неделе компании Pfizer и BioNtech рассказали о своей вакцине, которая показывает уровень эффективности в 95%. Схожие результаты показали препараты, создаваемые компаниями Moderna и AstraZeneca.

Трамп назвал условие, из-за которого покинет Белый дом.

Видео: The White House