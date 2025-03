Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете и нажал на нее

Журналистам из FOX News показали секретную кнопку на рабочем столе в Белом доме.

Все посетители Овального кабинета в Белом доме принимают красную кнопку для заказа диетической колы за пульт запуска ядерного оружия. В этом признался местным журналистам с телеканала FOX News американский президент-республиканец Дональд Трамп. Во время рабочей экскурсии по административному зданию в Вашингтоне корреспондент задала вопрос о том, где же в помещении располагается кнопка для заказа колы. В результате глава государства указал ей на на прямоугольную коробку с красной кнопкой, расположенную за его столом.

Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это для ядерного оружия… Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в январе газета The Wall Street Journal писала читателям о том, что Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы после вступления в должность лидера страны. Ранее, в 2021 году новостное агентство The Associated Press сообщало своей аудитории, что бывший президент-демократ Джо Байден убрал со стола в Белом доме кнопку заказа любимого напитка своего предшественника.

Фото и видео: YouTube / FOX News