Трамп назвал террористами нападающих на центры и автомобили Tesla

Глава США назвал миллиардера Илона Маска настоящим патриотом своей страны.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что считает террористами злоумышленников, совершающих акты вандализма в отношении автомобилей, а также дилерских центров и зарядных станций компании Tesla, принадлежащей миллиардеру и главе DOGE Илону Маску. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала FOX News из Белого дома. Ведущая программы задала высокопоставленному гостю вопрос о том, думает ли он, что происходящее можно охарактеризовать как акты и проявления "внутреннего терроризма".

Конечно, я так думаю... когда их поймают <...>, выяснится, что их финансируют высокопоставленные представители левых политических" сил. Дональд Трамп, глава США

Ранее Дональд Трамп купил красную модель Tesla Model X. Таким образом иностранный политик решил поддержать компанию Tesla, которая подверглась общественной критике и серии нападений по всей стране из-за действий Илона Маска в федеральном правительстве в Вашингтоне. Курируемое предпринимателем профильное ведомство по повышению эффективности работы кабинета министров (DOGE) инициировало масштабное сокращение государственных расходов и бюрократического аппарата.

Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / FOX News