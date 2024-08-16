Глава США прокомментировал слухи об условиях, которые якобы выдвигал Кремль Белому дому.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным вообще не поднималась тема оказания военной помощи армии киевского режима. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире местного телеканала FOX News сделал в Белом доме. Ранее кремлевские СМИ отметили, что власти считают, что прекращение военной помощи для ВСУ является ключевым условием для работы над дипломатическим разрешением регионального конфликта. Трамп пояснил прессе, что его коллега не выдвигал требования о немедленном прекращении помощи для Украины.

Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно Дональд Трамп опроверг участие американских военнослужащих в региональном конфликте. Он подчеркнул, что в противном случае данное решение могло бы привести к третьей мировой войне. По словам политика, у России сейчас есть преимущество в боевых действиях, так как ее Вооруженные силы окружили около 2,5 тысяч украинских солдат.

Трамп заявил, что США хотят масштабной торговли с РФ.

Фото и видео: YouTube / FOX News