Кэролайн Ливитт оценила скандальную публикацию в The Wall Street Journal.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп поддерживает идею проведения экспертной оценки в отношении приписываемой ему подписи на чеке, данного местному финансисту Джеффри Эпштейну, который ранее был уличен в растлении несовершеннолетних и других преступлениях. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 9 сентября сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, готовы ли власти из Вашингтона согласиться на экспертизу. Она уточнила, что ранее уже несколько специалистов выразили мнение о том, что подпись "совершенно не является подписью президента".

Конечно, мы бы это поддержали. И мы всегда отстаивали эту позицию... власти будут отстаивать эту позицию в суде. Президент уверен, что возьмет верх в этом деле. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

