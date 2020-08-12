Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Президент США напомнил, что именно он уговорил Мексику присоединиться к соглашению.

Дональд Трамп поблагодарил Россию и Саудовскую Аравию за их вклад в американскую энергетику. Глава Белого дома напомнил, что после того, как два государства сократили добычу нефти на десять миллионов баррелеей в сутки, состояние американской энергетики стало улучшаться.

По словам американского президента, именно он смог убедить Мексику присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти, что помогло стабилизировать ситуацию. Он уверен, что благодаря трехсторонним договоренностям мировая энергетика спасена. Трамп рассказал, что сейчас стоимость нефти приблизительно оценивается в 41 доллар за баррель.

В Минэнерго рассказали об уровне добычи нефти в России.

Видео: YT / Fox News