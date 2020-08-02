В Минэнерго рассказали об уровне добычи нефти в России

В стране сырье добывают в соответствии с условиями ОПЕК+.

В Министерстве энергетики России рассказали, что в июле РФ сохранила добычу нефти на уровне июня, что соответствует договоренностям ОПЕК+.

В июле Россия, в соответствии с договоренностями ОПЕК +, сохранила добычу нефти на уровне июня. Уровень соответствия будет близок к июньскому значению

Минэнерго

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в июне Россия выполнила сделку на 99 процентов.

Напомним, что в середине апреля страны ОПЕК+ достигли соглашения по общему сокращению добычи нефти. Для крупных игроков рынка договор предусматривает сокращение объемов добычи нефти на 9-11 млн б/с в течение мая - июля.

Видео: kremlin.ru