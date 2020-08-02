В Минэнерго рассказали об уровне добычи нефти в России

В Министерстве энергетики России рассказали, что в июле РФ сохранила добычу нефти на уровне июня, что соответствует договоренностям ОПЕК+.
В июле Россия, в соответствии с договоренностями ОПЕК +, сохранила добычу нефти на уровне июня. Уровень соответствия будет близок к июньскому значению
Минэнерго
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в июне Россия выполнила сделку на 99 процентов.
Напомним, что в середине апреля страны ОПЕК+ достигли соглашения по общему сокращению добычи нефти. Для крупных игроков рынка договор предусматривает сокращение объемов добычи нефти на 9-11 млн б/с в течение мая - июля.
Видео: kremlin.ru
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