Трамп отказался публично открыть записку, оставленную ему Байденом

Американский избранный президент от Республиканской партии Дональд Трамп отказался публично открыть записку, оставленную ему предшественником Джо Байденом. Соответствующей информацией лидер США поделился после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Иностранный политик засомневался в том, оставил ли Байден ему письменное послание. Для проверки информации ему пришлось открывать ящик в письменном столе.
Разве он не оставил его в столе? Он мог. Подождите. Я не знаю. О! Спасибо, Питер. Могли пройти годы, прежде чем мы бы нашли его. Может, нам стоит прочитать его всем вместе.Что ж, может, я сначала прочитаю его сам и уже потом определюсь.
Дональд Трамп, глава Белого дома
Напомним, что еще 20 января перед инаугурацией своего преемника на должности президента США Джо Байден сообщил журналистам из пула Белого дома о том, что оставил своему сменщику записку.
Трамп ввел ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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