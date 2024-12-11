Глава США указал на то, что данного решения американцы ждали уже давно.

Американский президент Дональд Трамп ввел ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения. Соответствующей информацией лидер США сделал после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Местные СМИ указали на то, что речь касается документа, который прекращает предоставлять американское гражданство по праву рождения.

Это указ, который касается определения гражданства по праву рождения, согласно 14-й поправке к конституции. Это нелепо. Мы единственная в мире страна, которая так поступает применительно к праву по рождению. Дональд Трамп, глава Белого дома

Напомним, что согласно материалу из новостного агентства The Reuters, указ Дональда Трампа предусматривает ограничения на предоставления американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС и Испании.

Фото и видео: YouTube / Defense Now