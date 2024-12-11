Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС и Испании

Глава США ошибся в статусе Испании в контексте участия страны в БРИКС.

Американский президент из Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в сто процентов. Иностранный политик указал на то, что с его стороны речь идет не об угрозе этому альянсу, а о заранее высказанной позиции. Соответствующее заявление лидер США сделал после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Такой информацией лидер страны поделился со СМИ, говоря о изких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. Однако Дональд Трамп ошибочно счел Мадрид членом БРИКС, в котором в реальности страна не состоит.

Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Дональд Трамп, глава Белого дома

Напомним, что дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже давно. От странх-членов блока поступали предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и альтернативными группами товаров, такими как редкоземельные металлы и земля.

Трамп утверждает, что Ким Чен Ын будет рад его возвращению в Белый дом.

Фото и видео: YouTube / Defense Now