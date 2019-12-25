Трамп оставил за собой право в любой момент усилить санкции против России

Глава США объяснил, что пример решение самостоятельно.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не исключил ужесточения санкционного давления в отношении Москвы в будущем. Соответствующее заявление через собственную социальную сеть Truth Social от 18 октября сделал лидер Белого дома. Политический деятель из вашингтонской администрации отметил, что самостоятельно решит, когда и как подписывать документ.

Я могу подписать его (закон о санкциях) позже или в любое другое время, когда захочу! Дональд Трамп, глава США

Дополнительно Дональд Трамп указал, что украинскому коллеге Владимиру Зеленскому всё равно. По словам американского президента, киевский лидер не стремится завершить военный конфликт потому, что продолжает получать финансовую поддержку от европейских стран.

Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом.

Фото: Truth Social / realDonaldTrump