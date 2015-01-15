Трамп опубликовал видео с Роналду, созданное с помощью ИИ

Глава США опубликовал забавный ролик об игре с именитым футболистом в Белом доме.

Американский президент-республикнец Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. Его подписчиками увидели в кадре, как лидер Белого дома играет в футбол вместе с известным спортсменом Криштиану Роналду в Овальном кабинете вашингтонской администрации.

Роналду классный парень. Мне понравилась встреча с ним в Белом доме. Действительно умный и крутой. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Роналду сейчас выступает саудовский футбольный клуб "Аль-Наср". Вместе со своей невестой Джорджиной Родригес ранее он посетил торжественный прием в Белом доме, организованный в рамках рабочего визита на территорию США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Фото и видео: Truth Social / Donald J. Trump