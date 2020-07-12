В работе над ним участвовали Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и зять президента США Джаред Кушнер.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп ранее на этой неделе одобрил новый мирный план по прекращению регионального конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующими данными с общественностью поделились журналисты из местного телеканала NBC News со ссылкой на собственные источники. Авторы материала уточнили, что в работе над документом были задействованы специальный посланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный ссекретарь Марко Рубио и зять американского политического лидера Джаред Кушнер. Они одобрили 28 пунктов. В ходе работы высокопоставленные представители вашингтонской администрации консультировались со специальнымпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а также беседовали с украинскими чиновниками.

План сфокусирован на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности, чтобы обеспечить прочный мир. сообщение NBC News от имени неназванного чиновника из США

Эксперт отказался более детально комментировать СМИ содержание плана. Европейский чиновник и источник, близкий к руководству киевского режима, на условиях анонимности заявили американскому телеканалу, что Украина не принимала участие вв подготовке данного мирного плана. Он добавил, что властей страны проинформировали о документе лишь в общих чертах.

