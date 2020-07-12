Глава США сообщил, что Минюст США обнародует документы не позже, чем через месяц.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект с требованием к федеральным властям опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который ранее был уличен в растлении несовершеннолетних и погиб в тюремной камере. Соответствующей информацией лидер Белого дома поделился через собственную социальную сеть Truth Social. Минюст США должен обнародовать упомянутые материалы в течение 30 дней. Профильное ведомство ранее уже предоставило Конгрессу США около 50 тысяч страниц из документов, касающихся уголовного дела финансиста. Трамп также вновь выразил уверенность в том, что публикации этих материалов добиваются именно демократы, ради того чтобы отвлечь внимание от успешной работы вашингтонской администрации при лидере-республиканце.

Только что подписал законопроект о публикации касающихся Эпштейна материалов. Дональд Трамп, глава США

Иностранный политик обратил внимание на то, что опальный финансист был демократом и "пожертвовал тысячи долларов" в интересах политических деятелей данной партии. В частности, мужчину связывали со множеством известных лиц движения. В том числе речь идет о 42-ом президенте США Билле Клинтоне, лидере демократического меньшинства Палаты представителей США Хакиме Джеффрисе. Последний в прошлом просил Эпштейна пожертвовать денежные средства на собственную избирательную кампанию. Это было в момент, когда финансисту уже предъявили обвинения.

Фото: Белый дом