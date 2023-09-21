Американский президент-республиканец Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social потребовал общего для всех штатов страны регулирования подходов к искусственному интеллекту (ИИ). По словам иностранного политика из Вашингтона, такая мера не позволит допустить пропаганду либеральных идеологий, результатом которых становится изображение первого лидера Белого дома Джорджа Вашингтона темнокожим мужчиной. По словам главы США, важно задуматься об использовании современных технологий для защиты детей и предотвращения цензуры в цифровой среде.

Некоторые штаты даже пытаются внедрить идеологию "разнообразия - инклюзивности - равенства" в модели ИИ, получается либеральный ИИ. Помните черного Джорджа Вашингтона. У нас должен быть один федеральный стандарт, вместо заплаток из своей законодательной регуляции в каждом из 50 штатов. Дональд Трамп, глава США

Предположительно, Дональд Трамп сослался на историю 2024 года, когда пользователи программы Gemini от компании Google рассказывали в интернете о том, что что нейросеть генерирует Джорджа Вашингтона темнокожим человеком.

Фото: Белый дом